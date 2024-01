L'Università di Bari festeggia 100 anni, svelato il nuovo logo

Con l'apertura dei cancelli su piazza Umberto, chiusi dal 2018, sono cominciate le celebrazioni per festeggiare il centenario dell'università Aldo Moro di Bari.

Presenti, fra gli altri, il rettore Stefano Bronzini e la presidente del Consiglio regionale pugliese, Loredana Capone. In uno dei cortili dell'antico palazzo dell'ateneo è stato svelato il logo del centenario, che accompagnerà l'università per un anno, fino al 15 gennaio 2025. Successivamente è stata inaugurata la nuova biblioteca di comunità di Uniba, nei locali che in passato hanno ospitato la biblioteca nazionale, spostata nel 2004 nella sede dell'ex macello. La biblioteca può ospitare oltre 200mila libri, nelle prossime settimane si sistemerà alla loro collocazione". Aprire una porta - ha detto Bronzini - ha un valore simbolico ma anche fattivo, perché significa anche rimettere in funzione l'intero edificio". "Aprire una biblioteca - ha aggiunto - significa portare avanti un progetto avviato dal professor Petrocelli alla fine del suo mandato". "Lo facciamo - ha concluso - pensando al futuro con lo svelamento del logo della nostra università che ci accompagnerà per tutto l'anno".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA