Calcio Bari, bandiera Tovalieri in città per i 116 anni del club

"Bari116, una storia da celebrare": oggi il capoluogo regionale festeggia la squadra del cuore, il Bari, con una rassegna ideata dal Museo del Bari e CasaBari per omaggiare la storia ultracentenaria della squadra biancorossa, fondata il 15 gennaio del 1908. Nella sala della ex Tesoreria comunale a Palazzo di Città, ieri è stata inaugurata la mostra di maglie storiche, coppe e cimeli organizzata in collaborazione con il Comune di Bari alla presenza dell'ex calciatore Igor Protti, dell'assessore allo Sport Pietro Petruzzelli e del sindaco Antonio Decaro. Oggi alle 18 sarà presente l'ex bomber biancorosso Sandro Tovalieri, soprannominato dai tifosi "Cobra" per le sue micidiali deviazioni in gol con la maglia dei galletti.

"Mi fa piacere essere qui a celebrare questo club. Il Bari - spiega all'ANSA - è una gloriosa società che merita di militare nella massima serie. L'invito che ricevo per questo evento, a trent'anni di distanza dai tempi in cui indossavo la maglia biancorosso, conferma un amore reciproco che durerà tutta la vita". "Il gol a cui sono più legato? Tutti sono importanti e partecipati, ma quello nel derby con il Foggia per i tifosi resta negli annali".

Stasera alle19, ci sarà il brindisi e il taglio della torta con il centro coordinamento dei Bari Club "La Bari siamo noi", sotto la targa commemorativa in via Roberto da Bari, in corrispondenza del luogo dove nel 1908 la squadra di calcio della città fu fondata da Floriano Ludwig assieme agli altri soci. Il club del Bari, presieduto da Luigi De Laurentiis, ha dedicato alla celebrazione delle 116 candeline della società un videoclip emozionale, postato sui social, con le note di "Can't help falling in love", cantata da Haley Reinhart.



