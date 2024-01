S'insedia il nuovo vescovo di Foggia,'qui per me missione dolce'

"Il Papa, l'altro ieri ai sacerdoti romani, ha detto che Roma è terra di missione. Io direi che tutto il mondo è terra di missione, in modo ovviamente differente. Io qui troverò tante persone buone che già mi stanno accogliendo e, quindi, questa missione per me sarà piuttosto dolce". Lo ha detto monsignor Giorgio Ferretti, il neo vescovo della diocesi di Foggia-Bovino che questa mattina si è insediato a Bovino dove ha incontrato la sindaca Stefania Russo.

"I giovani - ha aggiunto il presule - saranno una nostra priorità. Come Chiesa dobbiamo star loro vicino, parlar loro del Vangelo e aiutare le istituzioni a farli studiare, a dare loro un lavoro". Il presule ha poi ribadito l'importanza della collaborazione tra Chiesa e istituzioni, "collaborazione importantissima - ha detto - per fare il bene. E quanto bisogno c'è oggi di fare il bene".

Monsignor Ferretti - dopo la visita in mattinata al policlinico Riuniti di Foggia - farà ingresso nel pomeriggio presso la fiera dove sarà accolto dal saluto istituzionale della sindaca Maria Aida Episcopo dando inizio alla celebrazione eucaristica, al termine della quale, dopo la benedizione dei fedeli presenti, raggiungerà l'inizio di via Duomo per procedere a piedi verso la basilica cattedrale.



