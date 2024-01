Gasparri, per Comunali Bari aperti a un candidato civico

In Puglia "siamo in campo per vincere la sfida principale che è quella di Bari città, anche se si voterà anche a Lecce e in altri comuni importanti", ma "riteniamo che a Bari si debba andare oltre i confini, oltre lo schieramento classico di centrodestra, perché Bari ha tante presenze sociali, imprenditoriali e professionali senza le quali non si può creare il break". Lo ha dichiarato il presidente dei senatori forzisti, Maurizio Gasparri, a Bari dove sta presiedendo il congresso cittadino di Forza Italia. "Noi crediamo" che la vittoria a Bari "sia alla nostra portata - ha aggiunto - perché il centrodestra in questo momento è in tendenza, come numeri a livello nazionale, la Puglia però non va sottovalutata. Pensiamo che aggregando società civile e personalità qualificate" si possa vincere. Sul candidato sindaco ha aperto alla possibilità di un civico: "Siamo molto aperti - ha affermato - alla possibilità che possa essere un protagonista della vita imprenditoriale, culturale e dell'università della città. Bari esprime tanta classe dirigente. Anche chi oggi ha più numeri, cito Fratelli d'Italia, non mi pare che abbia fatto una rivendicazione propria. E' il tempo comunque di decidere".





