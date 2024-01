Congresso FI Bari elegge viceministro Sisto coordinatore

Il congresso cittadino di Bari di Forza Italia, presieduto da Maurizio Gasparri, ha eletto il viceministro Francesco Paolo Sisto coordinatore, con Giuseppe Carrieri vicario e Michele Nocco vice. Il Congresso ha eletto anche i delegati che parteciperanno al Congresso nazionale del partito, in programma il 24 e 25 febbraio prossimi, con all'ordine del giorno l'elezione del segretario nazionale e dei membri del Consiglio e della segreteria nazionale. Il dibattito sulla mozione si è aperto e chiuso con Gasparri, che ha sottolineato l'ampia partecipazione nella provincia di Bari alla fase congressuale azzurra, superiore a quella di altri territori. Il senatore ha anche ricordato la manifestazione nazionale del prossimo 26 gennaio a Roma, che celebra i 30 anni della discesa in campo di Berlusconi (il 26 gennaio del '94) e apre una fase di importanti appuntamenti elettorali: "Se oggi il centrodestra c'è e può vincere è perché Berlusconi lo ha creato e difeso", ha concluso Gasparri.

Sarà il vicesindaco di Gioia del Colle, Giuseppe Gallo, a guidare Forza Italia in provincia di Bari.



