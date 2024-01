Calcio: Lazio-Lecce 1-0

Lazio batte Lecce 1-0 (0-0) LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric (23' pt Romagnoli), Gila, Pellegrini (20' st Lazzari), Guendouzi, Rovella, Luis Alberto (20' st Vecino), Isaksen (1' st Pedro), Felipe Anderson, Zaccagni (34' st Immobile). (33 Sepe, 35 Mandas, 15 Casale, 23 Hysaj, 32 Cataldi, 6 Kamada, 26 Basic, 70 Fernandes). All: Sarri LECCE (4-3-3): Falcone, Gendrey (12' st Venuti), Baschirotto, Pongracic, Gallo (40' st Dorgu), Kaba (27' st Blin), Ramadani, Gonzalez (27' st Strefezza), Oudin (40' st Piccoli), Krstovic, Almqvist. (21 Brancolini, 40 Samooja, 18 Berisha, 19 Listkowski, 26 Smajlovic). All: D'Aversa Arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno Reti: nel st al 13' Felipe Anderson Note: ammoniti Zaccagni, Gendrey per proteste, Venuti, Guendouzi, Ramadani, Vecino, Immobile, Pongracic Recupero: 1' e 4' Calci d'angolo: 5-2 per il Lecce Spettatori: 40 mila



