Pd, al Comune di Taranto siamo all'opposizione

"Il Partito democratico è alla opposizione della amministrazione Melucci che nulla ha più della coalizione che ha vinto le elezioni amministrative del 2022 e ribadisco che quanti disattenderanno questa linea non lo fanno a nome del Partito democratico". Lo dichiara Domenico De Santis, segretario regionale del Pd Puglia. "Colgo l'occasione - aggiunge - per annunciare una grande manifestazione a Taranto il 22 gennaio, con tutti i livelli del partito, per ribadire che il Pd tarantino non si piega a logiche spartitorie e non ha bisogno di poltrone e per rimettere al centro della discussione i temi che affliggono la città affinché il Partito possa farsi promotore di azioni concrete".

"A seguito di alcune notizie circolate nelle ultime ore che hanno creato confusione - fa sapere Igor Taruffi, responsabile organizzazione nazionale del Partito democratico - tengo a ribadire la linea del partito sulla vicenda Taranto: il Pd è all'opposizione, chi non ha seguito la linea del partito lo ha fatto disattendendo la linea assumendosene la responsabilità e confermiamo il supporto alla segretaria provinciale Filippetti e al segretario cittadino Tursi. Le condizioni per ripristinare vecchie coalizioni, venuta meno la fiducia, non ci sono più.

Confermiamo inoltre parola per parola la linea del documento del centro sinistra diramato ieri a firma Pd, M5S, Europa verde, Sinistra Italiana e Una strada diversa".



