Winter Taranta, a Galatina concerto e laboratorio di pizzica

Saranno i ballerini della Taranta ad aprire alle 19.30 con un laboratorio di pizzica la serata dedicata ai ritmi salentini che domani a Galatina, in provincia di Lecce, sarà animata dall'orchestra popolare Notte della Taranta. Lo spettacolo, intitolato Winter Taranta, è il progetto con cui la fondazione Notte della Taranta intende promuovere le bellezze artistiche, ambientali e storiche coniugandole alla pizzica e alle musiche tradizionali salentine.

Il concerto, che inizierà alle 20 in piazza Dante Alighieri, diventa un modo per valorizzare il turismo culturale nella stagione invernale. La scaletta sarà un susseguirsi di pizziche ipnotiche con il sound inconfondibile dell'Orchestra Popolare.

Sul palco saliranno i celebri cantanti del concertone - Antonio Amato, Salvatore Cavallo Galeanda, Stefania Morciano, Consuelo Alfieri - con i musicisti e tamburellisti che detteranno i ritmi dei corpi dei ballerini.

Il concerto è un progetto della fondazione Notte della Taranta realizzato in collaborazione con Comune di Galatina e sostenuto da Regione Puglia e Teatro pubblico pugliese.



