Minacce sui social al sindaco di Lecce

"C'è chi invoca una pallottola vera per me". Lo denuncia su Facebook il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, pubblicando il commento di un cittadino sui social.

"Non è una novità leggere offese, improperi, attacchi. Ogni giorno - scrive il sidaco - c'è chi si incarica di farci sapere, tramite social, quello che pensa del sottoscritto, della giunta, della mia amministrazione". Nei giorni scorsi l'assessora alle Politiche urbanistiche del Comune di Lecce, Rita Miglietta, è stata vittima di attacchi sessisti sui social.

"Da mesi osserviamo preoccupati un crescendo scomposto, irresponsabile, pericoloso di aggressività, minacce, volgarità", prosegue Salvemini: "Quanto accaduto l'altro giorno Rita è stato l'ultimo campanello di allarme. O meglio il penultimo. Oggi tocca a me. Non sono naturalmente preoccupato per il contenuto di quanto è scritto. Ma per il rischio di considerare normale quanto è invece inaccettabile".

Per Salvemini, "si impone una riflessione collettiva sulla degenerazione nella manifestazione del dissenso", e occorre "impegnarci tutti" per "spegnere per tempo i furori emotivi di chi non sa distinguire tra opposizione pacifica ed ostilità aggressiva". "A furia di lasciar perdere corriamo il rischio che la situazione scappi di mano. A chi scrive questi commenti, e chi ne autorizza la pubblicazione - conclude - l'invito ad una maggiore continenza verbale e l'augurio di una esistenza meno avvelenata e più serena".



