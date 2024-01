Al quartiere San Palo di Bari nasce la biblioteca Lombardi

Da oggi il quartiere San Paolo di Bari ha la sua prima biblioteca. Si tratta della biblioteca Lombardi, parte dell'istituto comprensivo Grimaldi-Lombardi, undicesima nella rete del progetto Colibrì. La struttura ha preso vita grazie all'Ats formata dalla cooperativa sociale i bambini di Truffaut in partnership con la fondazione Giovanni Paolo II onlus, che la gestiranno fino a dicembre 2026. La presentazione è avvenuta oggi alla presenza, fra gli altri, della presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone, dell'assessora all'Educazione del Comune di Bari Paola Romano e dello scrittore premio Strega, Mario Desiati. La biblioteca è stata progettata dallo studio di architettura Mao di Roma e si estende per circa 860 metri quadri sviluppati su tre livelli, con sale di consultazione fornite di postazioni pronte ad accogliere anche i dispositivi informatici, schermi a soffitto, una sala comune nel centro della struttura e sale riunioni utilizzabili anche per laboratori artistico-culturali.

Presenti, infine, anche sale archivio. Al momento la biblioteca è fornita di un ampio catalogo di letteratura per l'infanzia e l'adolescenza, con fumetti e albo illustrati. Inoltre c'è una selezione di narrativa per adulti e una selezione di libri in Braille per gli ipovedenti. "E' un grande progetto sulla base del bando che come Regione abbiamo voluto sulle community library - ha spiegato Capone -. Sono biblioteche di comunità dove ognuno può sentirsi a casa e crescere con la cultura".





