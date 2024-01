Traffico e spaccio di droga, 5 arresti nel Foggiano

Un'operazione antidroga è in corso dall'alba a Manfredonia, nel Foggiano, da parte della Guardia di finanza. Cinque gli indagati raggiunti da provvedimenti restrittivi per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti: quattro sono in carcere, uno ai domiciliari.

Indagato anche un ex assessore e consigliere comunale di Manfredonia, accusato - a quanto si apprende - di favoreggiamento perché alcuni indagati si sarebbero rivolti a lui per sapere se fossero in corso indagini nei loro confronti.

Durante l'inchiesta sono stati sequestrati 43 chili di hashish e sarebbe stata documentata un'attività di traffico di ingenti quantitativi di droga con il nord Italia e di spaccio soprattutto nei lidi balneari della zona durante la stagione estiva.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA