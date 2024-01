Master giornalismo Bari,'sfida con intelligenza artificiale'

"La novità fondamentale della nona edizione del nostro master è fare i conti con la cosiddetta intelligenza artificiale: quest'anno dovremmo partire sicuramente da lì". Lo ha detto Luigi Cazzato, direttore scientifico del master in Giornalismo dell'università Aldo Moro di Bari a margine della conferenza stampa di presentazione del master definito da Lino Patruno, direttore didattico del corso, "l'unica strada che fornisce gli strumenti professionali per lavorare sia nelle redazioni dei quotidiani, sia in quelle delle tv, delle radio, del web e dei social network". L'intento formativo, ha proseguito Cazzato, "è quello di non farci usare dalla intelligenza artificiale ma usarla strumento e non come fine", spiegando che "l'approccio sarà considerare l'intelligenza artificiale né tanto intelligente né tanto artificiale" e ricordando che "dietro l'algoritmo c'è sempre la forza lavoro umana, i famosi i micro lavoratori, la schiera di indiani, gli africani che lavorano per l'algoritmo". C'è tempo per iscriversi fino al prossimo 22 gennaio. Il master biennale organizzato a Bari è l'unico del Sud "perché a sud di Roma praticamente c'è soltanto l'università di Bari e avremo una responsabilità in più", ha concluso Cazzato.



