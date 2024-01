L'Università di Bari compie 100 anni, al via le celebrazioni

Al via il 15 gennaio le celebrazioni per i cento anni dall'istituzione dell'università Aldo Moro di Bari. Per l'occasione verranno riaperti i cancelli del palazzo Ateneo su piazza Umberto, chiusi dal 2018 per i lavori che hanno interessato i locali della ex biblioteca nazionale che, dopo quasi vent'anni, sarà inaugurata e restituita alla città come Biblioteca di comunità Uniba. L'appuntamento è alle 18 nel Palazzo Ateneo, sede centrale dell'università, atrio di piazza Umberto.

Il 15 gennaio 1925 fu inaugurata l'Università degli Studi di Bari. Per celebrare il primo secolo di vita UniBa - sottolinea una nota - si affida al racconto di voci, volti e luoghi protagonisti della storia passata, attuale e soprattutto futura dell'Ateneo.

"Il centenario - spiega una nota di Uniba - rappresenta una occasione importante per rafforzare il legame con la comunità universitaria e con il tessuto economico-produttivo, turistico e creativo della città di Bari". La rifunzionalizzazione degli spazi e il restauro degli arredi storici sono stati possibili anche grazie ai fondi del bando regionale Smart-In Community library (fondi Fesr 2014-2020). A dare inizio alle celebrazioni sarà la presentazione del logo Uniba dedicato ai cento anni che accompagnerà tutte le iniziative dell'ateneo per il 2024. A fare da cornice all'evento di apertura il reading di poesie 'Una rosa di libri - elementi di botanica del desiderio' di Nunzia Antonino, a cura Carlo Bruni che accompagnerà i visitatori nei luoghi della biblioteca.



