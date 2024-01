Ex Ilva: governo lavora per divorzio consensuale con Mittal

Il governo sul dossier dell'ex Ilva è al lavoro per arrivare ad un accordo per un divorzio consensuale con ArcelorMittal ed evitare un lungo contenzioso legale. Lo hanno detto - secondo quanto riportano alcune fonti sindacali - gli esponenti di governo al tavolo di confronto sull'ex Ilva a Palazzo Chigi. In particolare in queste ore sono al lavoro i legali dei due soci con l'intenzione di arrivare in tempi rapidi a soluzione consensuale ed evitare lungo contenzioso. Entro mercoledì si saprà se ci sono condizioni per l'intesa.



