Calcio: Bari, Lulic, pronto per la Ternana, vogliamo 3 punti

"Spero di giocare, già sabato in casa contro la Ternana. Vogliamo fare tre punti": così si è presentato oggi al San Nicola il nuovo centrocampista croato del Bari Karlo Lulic, ingaggiato dal Frosinone. "Sono cinque mesi che mi alleno in gruppo, mi manca solo il ritmo partita", ha aggiunto.

"Sono venuto in Italia a 18 anni. Ero molto giovane quando arrivai nella Samp. Ho fatto due stagioni molto buone nel Frosinone, prima dell'infortunio che mi ha frenato. Ora sto benissimo", ha spiegato ancora.

"A centrocampo posso fare tutto. Preferisco fare la mezzala ma mia adatto anche da mediano o trequartista. Sono pronto alle richieste del tecnico Marino, anche a giocare in porta. Cheddira e Frattali mi hanno raccontato la passione della piazza biancorossa...", ha concluso Lulic.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA