Da book festival a podcast festival, Legalitria si trasforma

Nel 2024 il Legalitria, con le sue letture e i laboratori sula legalità in Puglia, strizza l'occhio alle nuove tecnologie trasformandosi da book festival in book podcast festival. E' questa la principale novità presentata oggi a Bari da Radici future produzioni, Presenti, fra gli altri, il presidente di Radici future Leonardo Palmisano, la presidente del Consiglio regionale pugliese Loredana Capone e ill presidente di LegaCoop Puglia Carmelo Rollo. Attraverso le piattaforme regionali delle biblioteche i contenuti, che vertono sui temi dell'antimafia sociale e della cultura della legalità, saranno distribuiti in forma audio per permettere agli studenti di apprendere attraverso l'ascolto quali siano gli indirizzi morali utili alla convivenza civile. Sarà inoltre possibile partecipare a conferenze pubbliche che si terranno all'interno delle biblioteche scolastiche, di comunità e pubbliche aderenti alla rete regionale. Le novità non finiscono qui perché l'obiettivo della società è anche favorire l'ottimizzazione della spesa dei fondi Pnrr.

"Stiamo costruendo un'ipotesi di spin-off con il Politecnico di Bari - ha spiegato Palmisano - per favorire le pubbliche amministrazioni nella spesa del Pnrr per la rifunzionalizzazione sociale e culturale del patrimonio pubblico e privato. Siamo forti del successo dell'ultimo bando sui beni confiscati grazie al quale abbiamo favorito la progettazione di dieci beni candidati e ammessi a finanziamento a Manduria, Triggiano e Mesagne". Capone ha evidenziato che "c'è una mentalità comune che sembra regredire invece che progredire, per questo parlare di legalità oggi è importante e riuscire a raggiungere tutti significa incidere davvero sulla cultura della legalità".





