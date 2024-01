Al via l'incontro fra governo e ArcelorMittal sull'ex Ilva

È iniziato a Palazzo Chigi, a quanto si apprende, l'incontro fra governo e ArcelorMittal sulla situazione dell'ex Ilva di Taranto. Per l'esecutivo sono presenti il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, il ministro degli Affari Ue e Pnrr, Raffaele Fitto, quello delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il ministro del Lavoro, Elvira Calderone, e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. La delegazione aziendale è guidata dal Ceo Aditya Mittal. Per Invitalia è presente l'Ad, Bernardo Mattarella.



