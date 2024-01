Lo sportello bancomat dell'ufficio postale di Stornara, in provincia di Foggia, è stato fatto esplodere la scorsa notte con un ordigno rudimentale. Indagini sono in corso per risalire a chi abbia piazzato l'esplosivo. I malviventi non sono riusciti a portare via il denaro contenuto all'interno del postamat. Sono intervenuti i carabinieri che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza.





