Impiccata in Salento, domani l'autopsia sul corpo della 26enne

Sarà eseguita domattina dal medico legale Alberto Tortorella l'autopsia sul corpo della 26enne Roberta Bertacchi, trovata impiccata ieri sul balcone della sua abitazione a Casarano, in provincia di Lecce, con una sciarpa della locale squadra di calcio legata a una pensilina.

Nell'atto con cui l'esecuzione dell'esame autoptico è stato notificato ai famigliari si fa riferimento all'articolo 580 del codice penale che contempla "istigazione o aiuto al suicidio".

A coordinare le indagini dei carabinieri è il magistrato della procura di Lecce Maria Rosaria Petrolo. Al momento non ci sono indagati nè ipotesi di reato. E' stata ascoltata come persona informata sui fatti il fidanzato di Roberta, un 35enne vicino agli ambienti ultras del Casarano, con cui è stata vista litigare in un locale la sera prima di essere trovata morta con una sciarpa della locale squadra di calcio intorno al collo.





