Coppia di anziani salvati da incendio nella loro casa in Salento

Momenti di paura per una coppia di 87enni a causa di un incendio divampato nella cucina della loro abitazione a Galatone, in provincia di Lecce. I due hanno problemi di salute: l'uomo è costretto a letto e la donna ha problemi di deambulazione. Le fiamme, che si sarebbero sprigionate dalla cappa della cucina, hanno subito prodotto una densa coltre di fumo.

A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa che si è accorto di quanto stava accadendo. Giunti sul posto tempestivamente i vigili del fuoco hanno soccorso i due anziani che sono stati protetti con degli autorespiratori (cappucci di soccorso) che consentono di non inalare il fumo e i gas tossici prodotti nell'incendio. Una volta trasportati fuori, sono stati affidati alle cure degli operatori sanitari del 118. A quanto si apprende, stanno entrambi bene. Con il loro intervento, i vigili del fuoco sono riusciti a circoscrivere l'incendio e a evitare che si propagasse al resto dell'appartamento.



