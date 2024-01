Trovata senza vita l'insegnante 57enne scomparsa nel Barese

È stata ritrovata senza vita Giulia Maffei, la donna di 57 anni scomparsa tre giorni fa a Modugno, in provincia di Bari. Il suo corpo è stato rinvenuto non lontano da un casolare diroccato nelle campagne della città dal gruppo impegnato nelle ricerche. Non si esclude che la donna abbia potuto compiere un gesto estremo. È atteso l'arrivo sul posto della dottoressa Sara Sablone, dell'istituto di Medicina legale del Policlinico di Bari.

A denunciare la scomparsa della 57enne, che faceva l'insegnante di sostegno nella scuola secondaria di primo grado Casavola di Modugno, erano stati i suoi familiari preoccupati dal suo mancato rientro. Sul luogo del ritrovamento ci sono gli agenti della polizia locale e i carabinieri che indagano sull'accaduto.



