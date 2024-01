Spari contro una casa in Salento, dentro c'era una famiglia

La scorsa notte sono stati esplosi cinque colpi di pistola contro il portone d'ingresso di un'abitazione alla periferia di Alliste, in provincia di Lecce, dove abita un uomo con alcuni precedenti penali. Quando i colpi sono stati esplosi l'uomo era in casa con la famiglia. Non si registrano feriti.

I proietili hanno colpito la porta d'ingresso e il muro esterno dell'abitazione. Cinque i bossoli calibro 7,65 che sono stati rinvenuti. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Al vaglio degli investigatori i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.



