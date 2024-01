Si sente male alla guida, muore agente fuori servizio a Foggia

Il 52enne Cosimo Ciro Giannini, un poliziotto, è morto per un malore ieri sera a Foggia mentre guidava la propria auto privata. Giannini non era in servizio ed era solo in auto quando si è sentito male. Non è escluso, considerata la zona percorsa, che si stesse recando al policlinico Riuniti per farsi aiutare.

Stando al racconto di alcuni colleghi, sarebbe stata una coppia di giovani a notarlo in auto e a prestare i primi soccorsi, chiamando il 118. Il personale sanitario, però, non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'agente.

Giovanni, suo collega e amico, lo ricorda come "un grande poliziotto, una persona buona e sorridente. E' una grande perdita non solo professionale ma anche umana". Il poliziotto lascia due figli.



