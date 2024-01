Un incendio di sospetta natura dolosa è divampato la scorsa notte a Copertino, in provincia di Lecce, all'interno di una lavanderia in via Grottella. Le fiamme hanno danneggiato arredi e vari indumenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo e messo i locali in sicurezza. Le telecamere di videosorveglianza risultano danneggiate e questo alimenta il sospetto del dolo.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.



