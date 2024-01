'Winter Taranta' scalderà la notte di Galatina il 7 gennaio

I ritmi forsennati della pizzica salentina scalderanno, il prossimo 7 gennaio, la serata di Galatina, in provincia di Lecce, con lo spettacolo 'Winter Taranta' che non solo vuole far rivivere le emozioni del concertone di Melpignano ma anche valorizzare il turismo culturale nella stagione invernale promuovendo le bellezze del patrimonio artistico e ambientale.

Protagonista in piazza Dante Alighieri sarà l'orchestra popolare 'La notte della Taranta' che unirà alla musica tradizionale le sonorità della Taranta contemporanea.

"Rinnoviamo l'appuntamento di gennaio a Galatina dopo il successo dello scorso anno", spiega Massimo Manera, presidente della fondazione La Notte della Taranta, ricordando che "una maggiore consapevolezza delle proprie radici e delle potenzialità del proprio territorio è una delle condizioni per rendere la propria realtà attrattiva e ospitale, apprezzata e aperta anche nella stagione invernale".

Il concerto sarà aperto da Taranta di Lizzano cui seguiranno, tra gli altri, Fiori di tutti i fiori, Pizzica di Aradeo, Ndo Ndo, Lule Lule e Calinitta. 'Winter Taranta' è un progetto della fondazione La Notte della Taranta realizzato in collaborazione con il Comune di Galatina e sostenuto da Regione Puglia e Teatro pubblico pugliese. "Attendiamo con gioia di poter salutare le festività natalizie con la musica della nostra tradizione per poi ripartire con questo 2024 che si annuncia ricco di importanti appuntamenti", conclude il vicesindaco di Galatina, Grazia Anselmi.



