Tornano i concerti per famiglie al Petruzzelli dal 12 gennaio

Sarà la direttrice di orchestra pugliese Danila Grassi, venerdì 12 gennaio alle ore 18, ad aprire i 'Famila concert', la programmazione concertistica che il teatro Petruzzelli di Bari dedica ai ragazzi e alle famiglie, e che da quest'anno si avvale della collaborazione del gruppo Megamark e dei suoi superstore Famila. "Per noi è un vero piacere - dichiara Giovanni Pomarico, presidente del gruppo Megamark - sostenere questa iniziativa che offre ai ragazzi l'opportunità di assistere a bellissimi concerti nel teatro Petruzzelli".

Otto gli appuntamenti che dal prossimo 12 gennaio e fino al 5 dicembre vedranno sul palco talentuosi direttori di orchestra.

Danila Grassi proporrà la sinfonia 83 in sol minore La Poule di Franz Joseph Haydn, Ouverture dall'opera Oberon di Carl Maria von Weber, la suite numero 1 dalla Carmen di Georges Bizet e le danze ungheresi di Johannes Brahms.

Il costo del biglietto per tutti i 'Famila Concert' è di un euro per gli spettatori fino ai 13 anni di età, e di 5 euro per tutti gli altri.

Il cartellone del 2024 proseguirà con altri 7 appuntamenti: martedì 20 febbraio alle18 con la direzione di Enrico Fagone; venerdì 5 aprile alle 18 con la direzione di Giovanni Pelliccia; domenica 26 maggio alle 18 con la direzione di Gaetano Soliman, solista Federico Regesta (viola); venerdì 13 settembre alle 18 con la direzione di Nicolò Jacopo Suppa; mercoledì 18 settembre alle 18 con la direzione di Giuseppe Mengoli, solista Giuseppe Carabellese (violoncello); venerdì 25 ottobre alle 18 con la direzione di Massimiliano Caldi, solista Pilar Policano (violino); giovedì 5 dicembre alle 18. con la direzione di Alfredo Salvatore Stillo, solista Anna Lisa Pisanu (flauto).

I biglietti sono in vendita al botteghino del Petruzzelli e su www.vivaticket.it.



