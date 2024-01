Non torna a casa da due giorni, si cerca una donna nel Barese

Da due giorni non si hanno più notizie di una donna scomparsa a Modugno, in provincia di Bari.

Si tratta di Giulia Maffei, di 57 anni, insegnante di sostegno alla scuola secondaria di primo grado Casavola della città. A denunciarne ai carabinieri la scomparsa sono stati i familiari che hanno così dato il via alle ricerche a cui partecipano anche i volontari di Protezione civile e unità cinofile.

"Siamo tutti alla ricerca di Giulia Maffei, allontanatasi da casa" l'altro ieri "intorno alle 12", scrive sui social il sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, aggiungendo che "al momento della scomparsa indossava un piumino chiaro, un copricapo e uno zaino scuro. Con sé non ha i documenti". "Chiunque abbia informazioni o pensi di averla vista può contattare le forze dell'ordine", conclude il primo cittadino.



