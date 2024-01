Autotrasportatori, ex Ilva paghi fatture, ritardi inaccettabili

Pagamento delle fatture scadute e applicazione della norma nazionale dell'autotrasporto: questo è quanto verrà preteso dagli autotrasportori che lavorano con l'ex Ilva, aderenti a Casartigiani, al tavolo di confronto con le istituzioni e i vertici aziendali di Acciaierie d'Italia dopo l'8 gennaio, giorno in cui si terrà l'incontro tra i governo e la multinazionale per comprendere se ci sono i margini per un accordo. Questa mattina una delegazione degli autotrasportatori, che da giorni sono in presidio davanti alla portineria C dello stabilimento siderurgico lamentando il ritardo nei pagamenti delle fatture da parte del committente, hanno incontrato prima il senatore Mario Turco, vice presidente del M5s, e successivamente il prefetto di Taranto Paola Dessì a cui è stata consegnata la lettera al governo in cui sollecita l'istituzione di un tavolo di confronto.

"Non è possibile - ha detto Stefano Castronuovo, coordinatore regionale di Casartigiani Puglia - che a oggi i pagamenti siano in forte ritardo. La legge prevede che nel momento in cui non vengano saldati sia la Guardia di Finanza sia l'Agenzia delle Entrate debbano vigilare sulla condotta dell'azienda.

Auspichiamo che il tavolo venga convocato e che vengano rispettate le nostre richieste".

Giacinto Fallone, rappresentante degli autotrasportatori, ha precisato "che si attendono gli esiti della riunione dell'8 gennaio, i cui esiti influiranno sulle decisioni dei giorni successivi. Lo stato di agitazione proseguirà fin quando non saranno saldati tutti i crediti scaduti e non verrà istituito il tavolo di confronto. Di fatto, i pagamenti effettuati in queste ore riguardano dicembre 2022 e i primi mesi del 2023, manovra con cui non si risolve alcunché, al contrario ha ulteriormente allarmato i nostri iscritti, timorosi di perdere le somme restanti".



