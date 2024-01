Italiana ferita da proiettile vagante in Albania a capodanno

Una 52enne della provincia di Bari è rimasta ferita a un polmone da un proiettile vagante la notte tra il 31 e l'1 gennaio mentre passeggiava a Tirana. La donna non sarebbe in pericolo di vita e ora è ricoverata in Albania. I medici hanno detto che sarebbe opportuno venisse operata in Italia ma al momento non hanno ancora autorizzato il suo trasferimento. La notizia è riportata da alcuni quotidiani locali ed è confermata all'ANSA dal legale della donna, Vito Leonardo Candeloro. L'avvocato spiega che la 52enne "ha un proiettile conficcato in un polmone" e che "i medici albanesi non hanno ancora dato l'ok per il trasferimento: non so perchè - evidenzia - le notizie sono ancora frammentarie". "In un primo momento ci hanno detto che la ferita doveva drenare e c'era bisogno di 4-5 giorni - aggiune il legale - poi non sapevano se il proiettile potesse rimanere lì e cicatrizzarsi". "Ora - sottolinea - stiamo comunque cercando di organizzare il trasporto in elisoccorso: il costo", che ammonterebbe a 15mila euro, "era stato messo a carico della signora e ora la famiglia si sta muovendo per capire con quale compagnia trasportarla". "Al momento - conclude - la difficoltà principale è ottenere l'ok da parte dei medici per il trasferimento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA