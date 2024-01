In Puglia 89mila vaccinati contro il Covid

Poco più di 7mila dosi anti Covid somministrate in una settimana: la campagna vaccinale in Puglia, iniziata a fine ottobre come in tutta Italia, non decolla.

Secondo i dati del ministero della Salute, aggiornati al 28 dicembre, sono 89.606 le dosi somministrate contro le 82.255 di sette giorni prima. La fascia con il maggior numero di somministrazioni è quella tra i 70 e 79 anni con 30.140 dosi; segue la fascia over 80 con 25.887 vaccinazioni; tra i 60 e 69 anni sono state effettuate 19.283 iniezioni; tra i 12 e i 59 anni i vaccini fatti sono stati 14.293.



