Calcio: il Lecce ufficializza i rinnovi di Gendrey e Baschirotto

Primi movimenti di calciomercato in casa Lecce, e si comincia con due rinnovi. Attraverso una breve nota viene ufficializzato il prolungamento contrattuale con l'esterno difensivo Valentin Gendrey, in scadenza il 30 giugno 2024, fino al termine della stagione sportiva 2025-26, con opzione per l'anno successivo. Contestualmente la società giallorossa comunica di aver prolungato il rapporto contrattuale con il difensore Federico Baschirotto, in scadenza il 30 giugno 2025, fino al termine della stagione sportiva 2025-26 con opzione per i successivi due anni.



