Primo colpo di mercato per il Bari: il ds Ciro Polito ha acquisito a titolo definitivo dal Frosinone Karlo Lulić (classe 96, nato a Nova Gradiška in Croazia).

Il centrocampista slavo ha firmato un contratto fino al 30 giugno '26: con la maglia dei ciociari ha collezionato 46 partite, segnando 2 gol e servendo 6 assist, con anche il suggello della promozione in A la passata stagione. Ha indossato anche la maglia dell'Under 21 della Croazia.



