Ateneo Bari, 'al via progetto di assistenza legale per clochard'

Parte a Bari, su iniziativa dell'Università, la clinica legale 'Il diritto per strada', per il sostegno alle persone senza dimora. La clinica legale nasce con l'obiettivo di avvicinare i futuri avvocati all'esperienza sul campo. Il progetto, frutto della collaborazione tra il dipartimento di Giurisprudenza e l'associazione 'Avvocato di strada', prevede il coinvolgimento di 20 studenti nell'assistenza legale ai senza dimora. I ragazzi affiancheranno i volontari dell'associazione nelle attività di consulenza ai clochard.

Gli studenti, viene spiegato dall'Ateneo, saranno impegnati in attività di assistenza in procedimenti giudiziari riguardanti sfratti, cause di lavoro, licenziamenti, fogli di via in caso di migranti, separazioni e diritti successori. La clinica legale sarà avviata nel secondo semestre, da febbraio a maggio, e prevede degli incontri a carattere seminariale, condotti da docenti del dipartimento e dagli avvocati volontari dell'associazione 'Avvocato di strada', nei quali saranno inizialmente presentate le principali aree tematiche relative all'accesso ai diritti per le persone senza dimora.

Contemporaneamente gli studenti della clinica inizieranno i turni presso lo sportello legale dell'associazione.



