La scorsa notte a Foggia due auto sono state distrutte da un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti. Le auto erano parcheggiate in piazza Pericle Felici, nel centro storico, e le fiamme hanno danneggiato anche la saracinesca di un locale in disuso e il balcone di un'abitazione sovrastante. A spegnere il rogo sono stati i vigili del fuoco. Indagano le forze dell'ordine.



