Sofia nata un minuto dopo mezzanotte, è la prima a Barletta

È nata un minuto dopo la mezzanotte la prima neonata della provincia di Barletta - Andria - Trani. La piccola si chiama Sofia, che è lunga 45 centimetri per due chili e mezzo di peso, è venuta al mondo nell'ospedale Dimiccoli di Barletta. Mamma Alessia è arrivata in ospedale nel pomeriggio di ieri accompagnata dal papà della bimba, Valerio.

La donna alla 37esima settimane di gestazione mostrava sintomi di sofferenza ed è stata sottoposta a un cesareo di urgenza.

L'intervento è andato bene e sia la mamma, al suo primo parto, sia la neonata stanno bene.

"È stata una vera festa per tutto il reparto", racconta Pietro Lalli, direttore di Ostetricia e ginecologia dell'ospedale Dimiccoli di Barletta che ringrazia "tutti gli operatori presenti in sala parto, dai medici, alle ostetriche, agli infermieri, gli operatori sociosanitari senza dimenticare gli anestesisti e i pediatri". "La nascita - conclude - è sempre un lavoro di squadra".



