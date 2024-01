Migliaia in piazza a Bari per il concerto di Capodanno

Diverse migliaia di persone hanno cantato e ballato in piazza a Bari fino alle 2 di questa mattina al concertone di Capodanno organizzato come tradizione dall'amministrazione comunale con Telenorba. Quattro ore di spettacolo per aspettare insieme e festeggiare l'arrivo del nuovo anno mentre sul palco allestito in piazza Libertà, con lo sfondo del teatro Piccini, si sono alternati Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta.

Sul palco per il conto alla rovescia anche il sindaco Antonio Decaro. Lo spettacolo è stato trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba e con collegamenti con la diretta nazionale di Canale 5 da Genova.



