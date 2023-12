Gli auguri di Decaro a Bari, 'continuerò a innamorarmi di te'

"Oggi si chiude il 2023 e si apre un nuovo anno, un nuovo capitolo. Buon inizio Bari mia. Io sarò sempre lì a guardarti e a innamorami ogni giorno di te". Cmincia così il post che il sindaco di Bari, Antonio Decaro ha pubblicato questa mattina su Facebook per augurare buon anno alla città che guida da 10 anni e che nella prossima primavera eleggerà il suo successore. "Non perdere mai quella luce che ti rende unica. Non perdere mai quel maestrale che soffia forte, spazza via i cattivi pensieri e rischiara l'orizzonte, sempre - aggiunge Decaro- Non perdere mai di vista il tuo mare, perché è stato per noi ricchezza e futuro. Non perdere mai la capacità di abbracciare l'altro e ogni sfida che ti si presenta". "Non perdere mai ciò che sei e accogli il nuovo anno con l'auspicio di prenderti cura di tutti quelli che ti attraverseranno". "Buon inizio Bari mia - conclude - io sarò sempre lì a guardarti e a innamorarmi ogni giorno di te".



