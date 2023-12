Ultimi preparativi per il concerto di Capodanno a Bari

Sono in corso gli ultimi preparativi per l'allestimento del grande palco che domai sera a partire dalle 22 ospiterà in piazza Libertà a Bari il concertone di Capodanno con Coez, Frah Quintale ed Ermal Meta. Lo spettacolo, che sarà trasmesso in diretta su Radio Norba e Telenorba e con collegamenti in diretta nazionale con il Capodanno in musica di canale 5.

Anche quest'anno l'evento è stato organizzato dal Comune di Bari con Radio Norba e il sostegno di PugliaPromozione, Acquedotto Pugliese, Banca popolare di Puglia e Basilicata e la partecipazione di Divella e C&C.

Coez e Frah Quintale hanno firmato l'album Lovebars, disco d'oro, di cui fa parte il singolo Alta Marea, certificato platino, protagonista della scorsa estate e quella di Bari sarà la loro prima esibizione live insieme. Sul palco ci sarà anche Ermal Meta: un ritorno a casa per il cantautore che rappresenta da anni un punto di riferimento nella scena italiana pop-rock.

A Mariasole Pollio e Marco Guacci è affidata la conduzione della serata.

"Bari è pronta ad accogliere il 2024 insieme, come abbiamo fatto negli ultimi anni in piazza con un grande concerto che ci farà cantare, ballare e divertire fino a tarda notte - commenta il sindaco Antonio Decaro -. In queste ore fervono i preparativi per allestire l'area di concerto con tutte le misure di prevenzione e sicurezza del caso così saremo pronti ad ospitare gli artisti che arriveranno in città. Voglio ringraziare Radio Norba per questa nuova avventura e per il percorso fatto insieme fino a qui. Un partner di prestigio nazionale che ci ha supportati nella valorizzazione del nostro territorio. Attendiamo le migliaia di persone che sceglieranno di trascorrere insieme a noi il Capodanno in piazza. Insieme come ogni giorno dell'anno, dimostrando che siamo una grande comunità". Decaro ha poi ringraziato "Pugliapromozione e tutti i partner istituzionali che sostengono la manifestazione e che hanno sempre mostrato attenzione alla crescita della nostra Città. Insieme abbiamo finalmente varcato i confini e i limiti di una città del Sud, che oggi vanta uno dei palcoscenici più importanti d'Italia".



