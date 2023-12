Nave Ocean viking arrivata in porto di Bari con 244 migranti

(ANSA) - BARI, 30 DIC - Sono tutti sbarcati e si trovano nella sala consegna bagagli del terminal crociere del porto di Bari, i 244 migranti arrivati a bordo della nave Ocean Viking nello scalo pugliese nella tarda mattinata di oggi. Si tratta di persone di diversa provenienza: alcuni arrivano dalla Eritrea, altri da Sudan, Bangladesh e Pakistan e altri dalla Siria e dal Libano. Tra loro ci sono complessivamente 29 minorenni di cui 13 accompagnati che hanno un'età compresa tra i 2 e gli 11 anni e sono di nazionalità siriana e libanese, mentre altri 16 provenienti da Siria, Bangladesh e Pakistan non sono accompagnati e hanno un'età superiore ai 16 anni.

Tre dei migranti hanno avuto bisogno di visite specialistiche ma solo uno si trova ancora in ospedale per controlli cardiologici. A bordo della nave c'erano anche due disabili e due donne incinte: tutti stanno bene. Dei migranti sbarcati, 115 resteranno nei centri pugliesi, gli altri saranno trasferiti in Calabria al termine delle operazioni di riconoscimento che sono ancora in corso.

