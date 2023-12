Lecce: D'Aversa, rammarico per le cinque palle gol clamorose

"Il rammarico è aver perso dopo un'ottima prestazione in emergenza contro una squadra molto fisica e di qualità". Roberto D'Aversa commenta così la sconfitta di misura del Lecce contro l'Atalanta: "Una partita che accresce la consapevolezza nei nostri mezzi, ma il lato negativo è che spesso e volentieri siamo qui a recriminare sul risultato finale - spiega il tecnico giallorosso -. Mi conforta l'essere andati ancora una volta alla ricerca della prestazione, una nostra costante".

D'Aversa ha una buona parola soprattutto per un paio di singoli: "Touba non giocava da tanto e ha fatto una grandissima partita. Kaba, se sta bene fisicamente, si dimostra un giocatore di grande importanza, vista anche la caratura del centrocampo che avevamo di fronte". Sui cambi nel finale, l'allenatore leccese si giustifica spiegando di aver "voluto mettere un giocatore offensivo come Listkowski e difatti siamo andati vicini al pareggio". "Dispiace non aver concretizzato cinque palle gol clamorose - chiude -. Piccoli poteva togliersi un bel sassolino con quella palla gol nel finale. Non è stata nemmeno l'ultima chance: mi dispiace per lui e per noi, avremmo potuto pareggiare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA