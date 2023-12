Incidente mortale al porto di Bari, proclamato sciopero

Un incidente mortale si è verificato poche ore fa nel porto di Bari dove un operatore ha perso la vita durante le attività di movimentazione container. Angelo Rossini, di 51 anni, è stato investito da un mezzo di sollevamento che si spostava in retromarcia. Lascia moglie e due figlie. Lo rendono noto Filt Cgil Puglia Fit Cisl Puglia Ultrasporti Puglia che hanno proclamato per domani uno sciopero di 24 ore al porto di Bari.

"Si continua a morire nei porti di tutta Italia - rilevano in una nota congiunta Filt Cgil Puglia Fit Cisl Puglia Ultrasporti Puglia - L’operatività nel porto di Bari è ad alto rischio per via degli spazi esigui sui piazzali. Più volte tale condizione è stata denunciata dalle Organizzazioni Sindacali". "Le istituzioni tutte - conclude la nota - devono interrogarsi seriamente su quali possano essere le misure più efficaci per evitare tali tragedie e rendere più sicuro il lavoro portuale".



L'incidente che ha causato la morte di un operatore nel porto di Bari, Angelo Rossini, di 51 anni, si è verificato durante le operazioni di scarico di una nave porta container. Secondo una prima ricostruzione in corso di verifica, l'uomo sarebbe stato travolto in retromarcia da uno stacker, un macchinario che viene utilizzato sulla banchina per agganciare i container che vengono caricati o scaricati dalle navi. Non è ancora chiara la dinamica anche perchè all'incidente non avrebbe assisito nessuno a parte l'altro operatore che manovrava il macchinario. A quanto si apprende, quest'ultimo, come la vittima , sono lavoratori di grande esperienza. Rossini, che era dipendente di una cooperativa che fornisce manodopera al porto, la Nazario Sauro, è stato soccorso ancora in vita da personale del 118 , ma è morto poco dopo.

Il magistrato inquirente ha disposto il sequestro del macchinario. Sul posto sono intervenuti personale dello Spesal, della capitaneria di porto e dell'autorità portuale e la polizia.

