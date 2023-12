Università Bari, in bilancio 2024 misure per 450 milioni

Investimenti nel settore edilizio, incremento dei servizi agli studenti, maggiori risorse sulla ricerca e consolidamento degli investimenti sul personale. Sono alcune delle principali misure contenute nel bilancio di previsione dell'università Aldo Moro di Bari nel 2024, per un totale di 450 milioni di euro. Uniba evidenzia in una nota che nel bilancio, certificato dai revisori dei conti e approvato all'unanimità dal consiglio di amministrazione, sono confermati e incrementati gli stanziamenti per il miglioramento della didattica. E' inoltre previsto l'aumento delle borse di dottorato, dei servizi agli studenti e delle dotazioni dei dipartimenti. Viene inoltre incrementato l'investimento nei servizi bibliotecari (più 450mila euro) e nei servizi agli studenti (più 420mila euro). Significativi, tra questi ultimi, l'ulteriore aumento del fondo per gli specializzandi (portato a 160 mila euro) e l'incremento delle borse di studio (portate a 550mila euro). "La sfida è mantenere questa crescita in modo che sia sostenibile anche dopo il Pnrr - commenta il rettore, Stefano Bronzini -. Investiamo sulle persone, giovani ricercatrici e ricercatori, docenti, personale tecnico-amministrativo per potenziare l'apparato amministrativo e per consolidare l'offerta formativa". Tra le misure del bilancio di previsione, l'elevazione della no tax area a 26mila euro (fino all'anno scorso di 25mila euro), una misura che garantisce a oltre il 40% degli studenti Uniba di poter accedere agli studi universitari grazie all'esenzione totale.



