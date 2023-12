Nel corso di controlli intensificati con l'approssimarsi di Capodanno per prevenire la vendita e l'uso di fuochi d'artificio non autorizzati e pericolosi, i carabinieri del comando provinciale di Bari hanno sequestrato complessivamente oltre 40 chilogrammi di materiale pirotecnico.

Sono state anche denunciate diverse persone che in locali in loro uso, avevano accumulato chili di materiale pirotecnico non omologato e decisamente pericoloso.



