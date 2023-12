Nave Ocean viking in arrivo domani a Bari con 244 migranti

E' previsto domani alle ore 12 l'arrivo della nave Ocean viking con a bordo 244 persone soccorse in zona Sar libica. A bordo ci sono anche 18 minori non accompagnati, otto donne di cui due incinte, e due disabili.

Alcuni resteranno in Puglia altri saranno trasferiti in Calabria.

"Anche in occasione del nuovo sbarco al porto di Bari previsto per domani, l'assessorato al Welfare del Comune darà la sua disponibilità a collaborare al piano per l'accoglienza coordinato dalla prefettura - dichiara l'assessora Francesca Bottalico -. Lo sbarco sarà caratterizzato dalla presenza di minori non accompagnati che richiedono una particolare attenzione e cura in arrivo e nel successivo smistamento tra le strutture individuate dalla prefettura".

L'assessorato sta provvedendo "al monitoraggio dei posti disponibili nei Sai e nelle comunità per gli under 15".

"L'accoglienza dei minori - rileva Bottalico - è una fase molto delicata e impegnativa, alla luce della mancanza in tutta italia e anche a Bari di posti nelle strutture prefettizie, ministeriali e comunali. La nostra disponibilità sarà massima per garantire la rete di assistenza ai profughi e migranti durante lo sbarco, e successivamente anche nel caso di ricoveri nonché per l'accoglienza di infraquattordicenni. Per questo abbiamo previsto kit di base (abiti, prodotti per l'igiene) utili a chi sarà ricoverato per accertamenti a cura dell'Asl".

"Come assessorato - conclude - abbiamo già predisposto a livello preventivo l'equipe dei mediatori interculturali, il pronto intervento sociale per offrire assistenza ai profughi, e l'accompagnamento di quelli maggiormente vulnerabili. Sono previsti ad oggi pochi minori ma potrebbero aumentare, come spesso accade, dopo gli accertamenti anagrafici e medici".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA