Statua danneggiata nel Barese, ragazzini chiedono scusa

"Le chiediamo umilmente scusa e da questo errore cercheremo di trarne un insegnamento per il futuro". È un passaggio della lettera che due 16enni di Ruvo di Puglia (Bari) hanno inviato a Max Di Gioia, autore del Talos, la statua che da qualche settimana si trova nella centrale piazza Dante. I due, qualche giorno fa, per realizzare uno scatto accanto all'opera l'hanno danneggiata. "La nostra intenzione era farci una semplice fotografia - spiegano i ragazzini - ma per sfortuna scendendo dalla statua è accaduto l'impensabile".

A rendere nota la lettera è stato il sindaco di Ruvo, Pasquale Chieco. "Che fosse stato un maldestro incidente e non un atto vandalico a danneggiare la statua di Talos ce lo avevano già detto molto chiaramente le immagini delle telecamere che avevano filmato il fatto", scrive sui social il primo cittadino che ha incontrato "i ragazzini responsabili del danno". Sarà Di Gioia a riparare l'opera. Per il sindaco la lettera di scuse è utile perché "partire dall'assunzione di una responsabilità, dalla comprensione di avere rovinato un bene comune, qualcosa che appartiene a tutta la comunità, è importante".



