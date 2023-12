Lecce, Banda e Pongracic squalificati, resta out Almqvist

Seduta di allenamento mattutina per il Lecce di Roberto D'Aversa, in vista dell'ultimo impegno dell'anno solare sul campo dell'Atalanta. Dall'undici titolare certe le assenze del difensore Pongracic e dell'esterno sinistro Banda, fermati dal giudice sportivo per una e due giornate. Il giocatore zambiano, convocato dalla sua nazionale per disputare la fase finale della Coppa d'Africa, tornerà a giocare in campionato solo nella seconda metà di febbraio 2024; altrettanto faranno Touba e Rafia, convocati dalle nazionali di Algeria e Tunisia.

Sono stati a riposo Burnete e Dermaku, che lamenta un trauma distorsivo al ginocchio sinistro con lesione del legamento crociato anteriore: per lui stagione praticamente conclusa. Lo svedese Almqvist prosegue nel lavoro personalizzato, e non sarà disponibile per la sfida contro gli orobici. Domani mattina allenamento di rifinita, a porte chiuse al Via del Mare, prima della partenza per Bergamo.



