La violinista Steinbacher apre stagione concerti del Petruzzelli

Il nuovo cartellone della stagione concertistica del teatro Petruzzelli di Bari si aprirà venerdì 5 gennaio alle 20.30 con l'orchestra del politeama condotta dal direttore stabile Stefano Montanari e una solista d'eccezione: "la top star del violino Arabella Steinbacher". Ne dà notizia la fondazione Petruzzelli evidenziando che "il pubblico proverà emozioni uniche nel 2024 grazie alla presenza di artisti eccelsi che hanno eletto il Petruzzelli meta privilegiata della loro attività artistica". Alcuni dei titoli in programma nel nuovo anno saranno trasmessi in diretta su Radio 3 e tutti i concerti cominceranno con la massima puntualità.

Il concerto del 5 gennaio ha in programma: Due letture del tempo (periodicità, pulsazione) per orchestra (2022), di Ivan Fedele, fra i compositori pugliesi più prestigiosi della scena internazionale; Concerto per violino e orchestra in Re maggiore, op. 35 di Eric Korngold, e di Ludwig van Beethoven Sinfonia n.3 in mi bemolle maggiore, op. 55.

Arabella Steinbacher è nota anche per il suo vasto repertorio che comprende grandi classici e opere di Bartók, Berg, Britten, Glazunov, Gubaidulina, Hartmann, Hindemith, Khachaturian, Milhaud, Prokofiev, Schnittke, Shostakovich e Szymanowski. La sua ultima registrazione per Pentatone, per cui registra in esclusiva, conclude il suo acclamato ciclo di registrazioni di Mozart con il Festival Strings Lucerne. Nella prossima registrazione con la Stuttgarter Kammerorchester interpreterà musiche di Johann Sebastian Bach e Arvo Pärt.

Tra gli altri eventi della stagione concertistica, sabato 20 gennaio alle 19 sarà di scena il pianista Nikolai Lugansky; e mercoledì 31 gennaio alle 20.30 in programma il concerto del Quartetto Jerusalem. I biglietti per tutti gli spettacoli di gennaio sono in vendita al botteghino del teatro e su www.vivaticket.it. Martedì 9 gennaio saranno in vendita tutti i titoli delle nuove stagioni d'opera, balletto e concertistica.





