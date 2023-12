Flavio Montrucchio, quando l'amore fa primavera

Dopo ben sette stagioni classiche e i due spin off Crociera, il dating show fenomeno di Real Time è pronto a fare le valigie e partire per l'edizione Primo appuntamento hotel, versione tutta nuova ambientata in un resort di lusso tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca, dove 60 nuovi single in cerca dell'anima gemella avranno la possibilità di conoscersi più a fondo, anche oltre la tradizionale cena al buio. Da martedì 2 gennaio alle 21.20 sul canale 31. "Al centro come sempre - spiega il conduttore 're di cuori' Flavio Montrucchio - , le persone alla ricerca di emozioni, sensazioni e nuove conoscenze, gli incontri al buio avranno il solito obiettivo di sperare in possibili interessi comuni, che potranno proseguire anche dopo la cena, magari con un bel cocktail a bordo piscina... insomma, l'emozione di un incontro e il sogno nel sperare o cercare un'anima gemella, sono due anelli chiave del nostro dating-show!".

Questa volta, continua, "saranno dieci puntate inedite che ci porteranno dritti alla primavera, quindi partendo il 2 gennaio, noi l'anticipiamo…! È sicuramente anomalo vedere a gennaio una location principalmente meta dei periodi primaverili ed estivi, ma l'amore è d'altronde la nostra primavera e c'è sempre tempo per meravigliarci ed innamorarci, questa è la speranza, a prescindere dalla location, e poi, aiutiamo a sognare il pubblico che, magari, non ama il freddo e attende con ansia il primo week-end fuori città… (Ride, ndr)".

Ma gli impegni di Montrucchio non finiscono qui: "Questa stagione televisiva per me se da un lato rappresenta la conferma e il sodalizio con Warner Bros Discovery per l'ottimo lavoro fatto in questi anni con Primo Appuntamento ed altri programmi, dall'altra senza dubbio c'è la novità e l'ingresso, ma anche in qualche modo un ritorno, in Rai con Cook40' che per me rappresenta un nuovo inizio, senza dubbio desiderato. Incastrare due generi e due fasce, day-time e prime-time, non è così difficile, mi sento a mio agio nell'intrattenimento di qualsiasi genere e tipo sia… in entrambi i prodotti ho la possibilità di portare le mie idee, la mia persona e questo non è scontato, quindi ringrazio entrambe le aziende per questa possibilità e per quelle che ci saranno".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA