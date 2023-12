Ex Ilva: nulla di fatto in Cda, a gennaio vertice con il governo

La riunione del Cda di Acciaierie d'Italia si è conclusa con un nuovo nulla di fatto dopo circa tre ore di confronto. Non essendo stato trovato un accordo tra i soci su aumento di capitale e acquisto degli asset aziendali, si è deciso di attendere un incontro tra i vertici degli azionisti, governo, Invitalia e ArcelolMittal, che dovrebbe tenersi i primi di gennaio. Sarà in quella sede, secondo quanto riferiscono fonti vicine al dossier, che si proverà a trovare una quadra in vista di una riconvocazione del Cda e di una nuova assemblea dei soci. Domani alle 16, intanto, i sindacati metalmeccanici sono stati convocati a Palazzo Chigi.



