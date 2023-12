Incidente stradale nel Barese, un morto e quattro feriti

Un uomo di 61 anni anni è morto e altre quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla statale 96, vicino Palo del Colle, nel Barese. La vittima, soccorsa dal personale del 118, è morta subito dopo il suo arrivo al pronto soccorso del Policlinico di Bari.

Secondo quanto emerso finora i mezzi coinvolti sarebbero almeno quattro: per cause da accertare si sarebbero scontrati.

Dei feriti, un 50enne, classificato come codice rosso, è stato trasportato all'ospedale Di Venere di Bari. Altri due, in codice giallo, sono stati portati all'ospedale San Paolo di Bari; mentre un altro codice giallo è all'ospedale Di Venere.

Sull'accaduto indagano i carabinieri.



